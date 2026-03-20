Alluvione del 2015 la Cassazione annulla la sentenza d’Appello | assolti 4 sindaci

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d’appello relativa all’alluvione del 2015 e ha disposto l’assoluzione di quattro sindaci coinvolti nel procedimento. La decisione è arrivata ieri, 19 marzo, durante l’udienza tenuta davanti alla Corte Suprema. La vicenda riguarda le responsabilità amministrative legate al disastro naturale e coinvolge amministratori locali che erano stati precedentemente condannati o processati.

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte Suprema di Cassazione nell’udienza di ieri 19 Marzo ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli sezione II penale nei confronti degli allora sindaci fortorini Zaccaria Spina, Assunta Gizzi, Olindo Vitale e Luigi Paragone a causa di evento nel corso della famosa alluvione del 2015. Per effetto di tale annullamento, allo stato, resta esecutiva la sentenza del Tribunale di Benevento di assoluzione per tutti con la formula più piena perché il fatto non sussiste. La stessa Procura Generale della Corte di Cassazione aveva chiesto alla Suprema Corte, con puntuali argomentazioni, l’annullamento... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alluvione del 2015, la Cassazione annulla la sentenza d’Appello: assolti 4 sindaci Articoli correlati Omicidio Moro, il processo di nuovo in Appello: la Cassazione annulla la sentenzaE' stata annullata dalla Corte di Cassazione la sentenza di appello per l'omicidio di Massimiliano Moro, ucciso a colpi di pistola il 25 gennaio del... Maxi processo Eternit, Cassazione annulla per tradurre sentenza Corte d’appelloE’ stata annullata dalla Cassazione per un problema di traduzione la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, il 17 aprile 2025, condannò... Approfondimenti e contenuti su Alluvione del 2015 la Cassazione... Temi più discussi: Ciclone Jolina nella Sila greca, l'epicentro a Pietrapaola ( 240 mm). La devastazione? 10 km più a nord, nel delta del Trionto; PARCO CELLARULO TRA RIFIUTI E STERPAGLIE. INTERVISTA A MAURIZIO BIANCHI DI BENEVENTO NASCOSTA; Assemblea pubblica sul post alluvione nella valle dell’Idice; Lo sguardo di Giorgio Salomon: reportage internazionali e storia italiana. Dal Vajont all'alluvione del 1966, fino all'invasione dell'Afghanistan. ASSOLTI IN CASSAZIONE I SINDACI FORTORINI PER COINVOLGIMENTO CAUSE DELL'EVENTO ALLUVIONE 2015 CronacaLa Corte Suprema di Cassazione nell'udienza di ieri 19 Marzo ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli sezione II penale nei confronti degli allora sindaci fortorini Zaccaria ... realtasannita.it Alluvione, via libera del governoBOLOGNA - Il consiglio dei ministri di oggi ha varato il decreto legge per il quale abbiamo lavorato in questi giorni e dunque esprimo soddisfazione per questo primo riconoscimento ad un territorio ... bologna.repubblica.it Alluvione marzo 2025 – Rendicontazione spese per contributo di Immediato Sostegno È attivo il portale della Regione Toscana per caricare la documentazione delle spese sostenute per i danni dell’alluvione di marzo 2025. L’inserimento dei documenti è - facebook.com facebook