Alluvione 2015 Cassazione annulla sentenza d’appello per i sindaci fortorini

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d’appello relativa ai sindaci di Fortorini coinvolti nel procedimento sull’alluvione del 2015. La decisione è stata presa durante l’udienza di ieri, 19 marzo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La vicenda riguarda le responsabilità dei primi cittadini in relazione all’evento alluvionale verificatosi in quella zona e alle conseguenze giudiziarie che ne sono seguite.

Per effetto dell’annullamento, resta esecutiva la sentenza del Tribunale di Benevento, che aveva assolto tutti gli imputati con la formula più piena: perché il fatto non sussiste. La Procura Generale della Cassazione aveva richiesto l’annullamento della sentenza d’appello napoletana, presentando puntuali argomentazioni alla Suprema Corte.“Aspettiamo di leggere le motivazioni e l’intero incartamento per un’analisi più attenta – commenta Zaccaria Spina –. Posso solo dire di essere molto soddisfatto per l’epilogo di una procedura in cui ritengo di non dover mai essere stato coinvolto. Ringrazio i miei avvocati: l’avvocato Luca Cavuoto, difensore in Cassazione, e lo stesso avvocato Cavuoto, unitamente all’avvocato Mario Spina, difensori nei primi due gradi di giudizio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Alluvione 2015, Cassazione annulla sentenza d’appello per i sindaci fortorini Articoli correlati Alluvione del 2015, la Cassazione annulla la sentenza d’Appello: assolti 4 sindaciTempo di lettura: 2 minutiLa Corte Suprema di Cassazione nell’udienza di ieri 19 Marzo ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d’appello di... Maxi processo Eternit, Cassazione annulla per tradurre sentenza Corte d’appelloE’ stata annullata dalla Cassazione per un problema di traduzione la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, il 17 aprile 2025, condannò...