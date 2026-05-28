Prestito d' onore agli studenti universitari per restare in Sicilia | al via le domande ecco i requisiti

Notizia in breve

Da giovedì 4 giugno si possono presentare le domande per il prestito d’onore destinato agli studenti universitari siciliani provenienti da famiglie a basso reddito. Il contributo mira a favorire la frequenza delle università nell’isola. Sono richiesti requisiti specifici, anche legati alla condizione economica e alla residenza. La misura è rivolta a studenti che intendono studiare in università siciliane e mira a sostenere la continuità degli studi.