Prestito d' onore agli studenti universitari per restare in Sicilia | al via le domande ecco i requisiti
Da giovedì 4 giugno si possono presentare le domande per il prestito d’onore destinato agli studenti universitari siciliani provenienti da famiglie a basso reddito. Il contributo mira a favorire la frequenza delle università nell’isola. Sono richiesti requisiti specifici, anche legati alla condizione economica e alla residenza. La misura è rivolta a studenti che intendono studiare in università siciliane e mira a sostenere la continuità degli studi.
Potranno essere presentate a partire da giovedì 4 giugno le domande per il prestito d’onore, il contributo rivolto agli studenti di famiglie a basso reddito per incentivare la frequenza delle università con sede in Sicilia. La misura è stata illustrata oggi, in conferenza stampa, a Palermo, dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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