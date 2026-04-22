Prestiti d’onore fino a 10mila euro per studenti universitari in Sicilia | pubblicato l’avviso Richiesto ISEE sotto i 20mila euro

È stato pubblicato un avviso che prevede prestiti d’onore fino a 10mila euro per studenti universitari in Sicilia. Per accedere al finanziamento, gli studenti devono presentare un ISEE inferiore a 20mila euro. Il prestito, a tasso zero, è destinato a studenti di famiglie con basso reddito iscritti a università situate nella regione. La misura mira a sostenere le spese di studio degli iscritti.

Uno studente di una famiglia a basso reddito, iscritto a un’università con sede in Sicilia, potrà ricevere fino a 10mila euro di prestito a tasso zero. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Bonus bebè 2026, in Sicilia mille euro per i nuovi nati in famiglie con Isee sotto i 10 mila euroPubblicato anche quest’anno l’avviso dell'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali per la concessione del bonus bebè, mille...

Lombardia a due velocità: per una famiglia su tre Isee sotto i 10mila euroCresce il valore medio dell’Isee, ma, in Lombardia, una famiglia su 3 di chi lo presenta è sotto i 10mila euro.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Giornata mondiale dell'Arte, le mostre da non perdere in Italia.

Sicilia, prestiti fino a 10 mila euro per studenti universitari: via al bando IrfisPrestiti a tasso zero fino a 10 mila euro per sostenere gli studenti universitari siciliani provenienti da famiglie a basso reddito. È stato pubblicato l’avviso relativo al prestito d’onore, la ... alqamah.it

Inarcassa, prestiti d'onore a iscritti under35 fino a 30.000 euroInarcassa, l'Ente di previdenza e assistenza degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, rende disponibili anche nel 2026 i prestiti d'onore, volti a sostenere l'accesso e l'esercizio ... ansa.it