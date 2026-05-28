Presenze sospette i vicini scendono in strada e braccano due uomini in fuga
Due uomini sono stati fermati dai vicini dopo che erano stati visti aggirarsi in modo sospetto. I residenti sono scesi in strada e hanno inseguito i due, che si sono rifugiati nel giardino di una casa disabitata. Quando sono arrivati i carabinieri, i due sono stati denunciati per tentato furto e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.
MERINE (Lizzanello) – Si sono ritrovati di fatto intrappolati nel giardino di un’abitazione disabitata e piuttosto che rischiare il linciaggio della folla si sono rassegnati all’arrivo dei carabinieri che li hanno poi denunciati per tentato furto e possesso ingiustificato di arnesi atti allo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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