Presenze sospette i vicini scendono in strada e braccano due uomini in fuga

Notizia in breve

Due uomini sono stati fermati dai vicini dopo che erano stati visti aggirarsi in modo sospetto. I residenti sono scesi in strada e hanno inseguito i due, che si sono rifugiati nel giardino di una casa disabitata. Quando sono arrivati i carabinieri, i due sono stati denunciati per tentato furto e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.