Quei due… Notte intima al Grande Fratello Vip | i due concorrenti ‘vicini vicini’

Colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip, dove a una sola settimana dall’inizio ufficiale del programma è già arrivato il primo vero bacio di questa edizione. Dopo il precedente episodio, rimasto più vicino a uno sketch teatrale che a un momento autentico, tra Dario Cassini e Antonella Elia, questa volta la situazione ha assunto contorni ben diversi, sorprendendo pubblico e concorrenti. A rendersi protagonisti del momento più discusso delle ultime ore sono stati due concorrenti, che fino a pochi giorni fa sembravano orbitare attorno ad altre conoscenze. Lui, infatti, aveva mostrato interesse per Ibiza Altea, mentre lei sembrava puntare su Nicolò Brigante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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