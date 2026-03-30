Durante un controllo in una strada di Villaricca, una pattuglia dei carabinieri ha notato un’auto che circolava in modo pericoloso vicino a una rotonda. L’auto, un’Audi Q2, ha proseguito la corsa attraversando un vicolo cieco, dove il veicolo si è fermato. Tre uomini sono scesi e hanno tentato di allontanarsi a piedi, ma sono stati immediatamente fermati dai militari.

Una pattuglia dei carabinieri stava passando al setaccio le strade di Villaricca quando, nei pressi di una rotonda, ha notato un’Audi Q2 dalla guida spericolata. I militari si sono avvicinati per controllarla, ma il conducente ha accelerato. Partito l’inseguimento, l’Audi ha proseguito la sua corsa folle a forte velocità tra le vie di Villaricca, Giugliano in Campania e Qualiano, con tratti percorsi contromano e manovre azzardate nel tentativo di far perdere le proprie tracce, fino a imboccare una strada stretta che termina contro un muro, un vicolo cieco. Il conducente ha tirato di colpo il freno a mano. Le portiere si sono aperte e dall’auto sono scesi tre uomini che hanno tentato la fuga a piedi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - La corsa folle di un'auto termina in un vicolo cieco: tre uomini scendono e tentano la fuga a piedi

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