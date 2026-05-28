Presentazione del volume ' Canti dei senza volto Melodia della rivolta' alla SMS Biblio
Venerdì 29 maggio alle 17:00 si svolgerà alla SMS Biblio di Pisa la presentazione del libro di Massimiliano Bacchiet, intitolato ‘Canti dei senza volto. Melodia della rivolta’. L’evento si terrà nei locali della biblioteca situata sul Viale delle Piagge.
Venerdì 29 Maggio alle ore 17:00 nei locali della SMS Biblio sul Viale delle Piagge, a Pisa, si terrà la presentazione del volume di Massimiliano Bacchiet: ‘Canti dei senza volto. Melodie della rivolta’, edito da BFS Edizioni nel 2026. Il volume si incentra sul racconto dell'uso di canti e poesie. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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