Donati alla Sms Biblio oltre 500 libri sulla storia di Pisa

Gli eredi del fondo ‘Francesco Giglioni’ hanno donato alla Biblioteca Comunale SMS di Pisa oltre 500 libri, tra monografie e riviste, tutti di carattere storico e culturale. La collezione si aggiunge al patrimonio della biblioteca e comprende volumi dedicati alla storia della città. La donazione è stata formalizzata e consegnata al Comune di Pisa.

"Un'iniziativa molto importante - dichiara l'assessore Bedini - perché grazie alla generosità della famiglia Giglioni la Biblioteca SMS acquisisce un fondo librario di 533 volumi, in gran parte dedicati alla storia locale. È un gesto di grande apertura e condivisione nei confronti della città: libri che per anni sono stati custoditi in ambito familiare diventano ora patrimonio di tutti i cittadini. Questa donazione arriva dopo altre importanti donazioni legate alle tradizioni storiche della città e contribuisce ad arricchire ulteriormente una sezione già molto significativa della biblioteca. La sezione 'Pisa e dintorni', già...