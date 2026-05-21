Alla Biblio-mediateca Ethos e Nomos la presentazione del libro Storia del Consiglio d’Europa di Birte Wassenberg
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Giovedì 28 maggio alle ore 17,30, presso la Biblio-mediateca Ethos e Nomos, si terrà la presentazione del libro "Storia del Consiglio d’Europa - 75 anni di cooperazione europea" di Birte Wassenberg (Kairos Edizioni).L’opera di Birte Wassenberg ripercorre la storia del Consiglio d’Europa dalla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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