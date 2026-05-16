Oltre 700 partecipanti per la 16esima StraWoman a Borgo FaxHall

A Borgo FaxHall si è svolta la sedicesima edizione di StraWoman, un evento non competitivo che ha visto la partecipazione di oltre 700 persone. La giornata ha avuto come tema principale il movimento, la condivisione e il benessere, attirando un pubblico vario e desideroso di partecipare a un momento di aggregazione. L’iniziativa, rivolta a tutte le età e generi, ha trasformato il luogo in un ambiente colorato e vivace, con l’obiettivo di celebrare la forza collettiva femminile attraverso la partecipazione attiva.

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