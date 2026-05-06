Porchettiamo la 16esima edizione è a Todi | il programma e le novità
Dal 22 al 24 maggio 2026, il centro storico di Todi diventa il luogo di una tre giorni dedicata alla porchetta artigianale italiana. La sedicesima edizione di Porchettiamo presenta un programma che include degustazioni, incontri, spettacoli e approfondimenti, trasformando la città in un palcoscenico del gusto. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, si svolge nel cuore del centro storico, coinvolgendo diverse location e coinvolgendo numerosi partecipanti.
Dal 22 al 24 maggio 2026, Todi ospita la XVI edizione di Porchettiamo, il Festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che per tre giorni trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico del gusto, tra degustazioni, incontri, spettacoli e approfondimenti. Cuore.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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