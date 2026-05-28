Prerogative sindacali 2025-2027 firmata l’ipotesi di CCNQ | definito il riparto di distacchi e permessi tra le organizzazioni rappresentative

Da orizzontescuola.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 27 maggio 2026 è stato firmato un contratto collettivo nazionale quadro che disciplina le prerogative sindacali per il periodo 2025-2027. L’accordo stabilisce come saranno ripartiti i distacchi e i permessi tra le organizzazioni rappresentative. La firma riguarda l’ipotesi di accordo su questa ripartizione, che riguarda le prerogative sindacali nel triennio indicato.

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In data 27 maggio 2026 è stata sottoscritta l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2025-2027. L’ipotesi di accordo definisce il riparto dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative, individuate a seguito del procedimento di accertamento della rappresentatività sindacale. L’accordo non è ancora in vigore. L’entrata in vigore avverrà solo dopo la sottoscrizione definitiva del testo, che potrà avvenire a seguito della positiva conclusione della fase di controllo. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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