Distacchi sindacali Aran | permessi 104 non riproporzionati anche con orario ridotto

Secondo quanto comunicato dall'Aran, i permessi previsti dalla legge 1041992 rimangono invariati anche durante un distacco sindacale con orario ridotto. In queste situazioni, non si applica la proporzionalità dei permessi in base alle ore lavorate, garantendo così il diritto ai benefici previsti dalla normativa senza riduzioni. La decisione riguarda le modalità di fruizione dei permessi in specifici casi di distacco sindacale.

I permessi previsti dalla legge 1041992 non devono essere riproporzionati in caso di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta. Lo chiarisce l’Aran in un orientamento pubblicato il 7 aprile, intervenendo sull’applicazione dell’articolo 8, comma 5, del CCNQ del 4 dicembre 2017. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Dirigenza medica. Cosmed boccia proposte Aran su relazioni sindacali, permessi e distacchiLa trattativa sui permessi e i distacchi è in alto mare e stallo c’è anche in merito all’atto di indirizzo sulle relazioni sindacali proposto che i dirigenti medici hanno definito inaccettabile. Per ... quotidianosanita.it