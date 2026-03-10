Distacchi per cumulo di permessi Aran | ammessi anche per dirigenti di sigle non rappresentative aderenti a confederazioni

L'Aran ha stabilito che i distacchi sindacali, anche quelli accumulati tramite permessi, possono essere concessi ai dirigenti di organizzazioni sindacali non rappresentative, a patto che queste siano affiliate a confederazioni riconosciute. La decisione riguarda specificamente i casi in cui i dirigenti appartengano a sigle non ufficialmente rappresentative, ma comunque collegate a strutture sindacali di livello più ampio.

È possibile concedere distacchi sindacali ottenuti per cumulo di permessi anche a dirigenti di organizzazioni sindacali non rappresentative, purché aderenti a confederazioni rappresentative. Lo chiarisce l’Aran in un orientamento applicativo che richiama l’articolo 16, comma 2, del CCNQ del 4 dicembre 2017. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Permessi sindacali non retribuiti: possibile l’uso anche in ore. Orientamento AranÈ del 3 marzo l’orientamento applicativo con cui l’Aran chiarisce che i permessi sindacali non retribuiti possono essere fruiti anche su base oraria.

Permessi sindacali e ferie, l’orientamento Aran: nessuna riduzioneLa fruizione dei permessi sindacali a valere sul monte ore di amministrazione non incide sulla maturazione delle ferie.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Distacchi per cumulo di permessi Aran...

Discussioni sull' argomento Valanga sulla Tofana, i due sciatori che l'hanno provocata sono entrati in una pista chiusa: Cercavamo il bastoncino; Dalle webcam live di iGate, il momento in cui la neve cade dal tetto del Santuario di Sant'Anna di Vinadio; Valanga in Val Travenanzes: l'allarme da un gruppo di sciatori. Vittima un 50enne, trascinata per circa 900 metri nel vallone; Valanga staccata da Cima Grappa, scende a valle e invade la provinciale 148: traffico bloccato per un'ora.

Permessi e distacchi sindacali. In Gazzetta le regole del nuovo Contratto nazionale quadroDai permessi ai distacchi, dalle riunioni fino alla partecipazione a congressi e convegni di interesse sindacale. Le nuove regole che aggiornano rappresentanze sindacali e prerogative utilizzabili da ... quotidianosanita.it

Stefano De Saraca ci mostra due distacchi valanghivi avvenuti nei giorni scorsi sul Monte Portella (AQ). Una zona solita a questo genere di eventi, soprattutto quando le temperature aumentano dopo mesi invernali in cui la neve in alta quota non è certamente - facebook.com facebook

Le #Mercedes sono tornate: #Russell e #Antonelli, senza rivali in qualifica. Distacchi enormi per una W17 che fa la differenza nella distribuzione energetica ed è solida nei fondamentali. Esaustivi i miglior tempi in ogni settore #F1 #Formula1 #AusGP x.com