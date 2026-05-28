Prende forma il collegamento veloce tra Forlì-Cesena | è realtà il nuovo tratto di Villa Selva

Notizia in breve

È stato aperto al traffico giovedì mattina il nuovo tratto di strada tra Forlì e Cesena, dopo il collaudo tecnico. Il lotto 2 del collegamento veloce, finanziato da Anas, collega la zona industriale di Villa Selva, migliorando la sicurezza e la fluidità del traffico. La strada rappresenta un collegamento diretto tra le due città e permette di ridurre i tempi di percorrenza nella zona interessata. La nuova arteria è ora disponibile per l’uso dei mezzi.