Prende forma il collegamento veloce tra Forlì-Cesena | è realtà il nuovo tratto di Villa Selva
È stato aperto al traffico giovedì mattina il nuovo tratto di strada tra Forlì e Cesena, dopo il collaudo tecnico. Il lotto 2 del collegamento veloce, finanziato da Anas, collega la zona industriale di Villa Selva, migliorando la sicurezza e la fluidità del traffico. La strada rappresenta un collegamento diretto tra le due città e permette di ridurre i tempi di percorrenza nella zona interessata. La nuova arteria è ora disponibile per l’uso dei mezzi.
È stato aperto al traffico giovedì mattina, dopo l’ultimo collaudo tecnico, il lotto 2 del collegamento veloce Forlì–Cesena, il nuovo tratto stradale finanziato da Anas che oltre a rendere più efficiente e sicura la viabilità nella zona industriale di Villa Selva, caratterizzata dalla presenza di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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