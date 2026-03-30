Nel quartiere di Selva Candida, nella zona nord-ovest di Roma, il cantiere sta iniziando a prendere forma, segnando un passo avanti rispetto alla precedente fase di inattività. L’open week-end previsto per l’11 e il 12 aprile permette ai visitatori di osservare i lavori in corso e le prime strutture emergenti. La trasformazione dell’area si sta concretizzando con interventi visibili e in corso di sviluppo.

Nel quadrante nord-ovest di Roma, l’area di Selva Candida sta uscendo da una fase di stasi per entrare in una fase visibile di trasformazione concreta. Il progetto residenziale, gestito dall’impresa CMB nell’ambito dell’iniziativa Progetto Roma Nord, sta passando dalla pianificazione alla realizzazione fisica, con cantieri attivi e volumetrie che iniziano a emergere dal terreno. L’evento chiave per il pubblico è fissato per il 11 e il 12 aprile, quando si aprirà un Open Week-End per permettere ai visitatori di osservare i lavori e le nuove infrastrutture. Questa dinamica segna un cambio di passo per un quartiere che ha vissuto anni di crescita altalenante, puntando ora su qualità urbana e connettività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Selva Candida: il cantiere prende forma, Open Week-End 11-12 aprile

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