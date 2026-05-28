Premio Rosa Camuna a Simonetta per l’aiuto agli studenti gazawi
Un gruppo di 31 studenti gazawi, vincitori di borse di studio per frequentare l’università, è stato fatto arrivare in Italia dopo essere rimasti bloccati nella Striscia di Gaza. La consegna del Premio Rosa Camuna è stata assegnata a un rappresentante dell’ateneo per il suo ruolo nel facilitare il trasferimento. La cerimonia si è svolta con la presenza di rappresentanti dell’università e delle autorità locali.
È riuscito, insieme al suo ateneo, a fare arrivare tutti e 31 gli studenti gazawi che avevano vinto la borsa di studio per frequentare la Statale e che erano rimasti bloccati nella Striscia. Stefano Simonetta, prorettore ai Servizi agli studenti e al Diritto allo studio, riceverà uno dei cinque Premi Rosa Camuna del Consiglio regionale che ha selezionato i vincitori tra oltre 200 candidature. L’arrivo a Milano non è stato semplice, soprattutto per l’ultimo gruppo di dieci studenti. Non solo il professor Simonetta è rimasto in contatto con loro, costantemente, ma è andato personalmente a prenderli ad Amman. "E siamo diventati una famiglia", ricorda commosso: "Il vero premio è avere riportato qui loro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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