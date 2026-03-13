Il difensore dell’Inter è stato candidato al Premio “Rosa Camuna” dopo aver ammesso un errore nel caso Kalulu. La candidatura arriva in seguito alla decisione presa dal calciatore, che ha riconosciuto l’errore commesso durante una partita. La scelta di proporre il suo nome per il riconoscimento si basa sulle sue azioni recenti e sulla volontà di assumersi le responsabilità.

Mercato Inter, una big di Premier piomba su Pio Esposito: assalto concreto, maxi offerta in arrivo e i nerazzurri. Calciomercato Lazio: il futuro di Gila resta un rebus. In estate potrebbe verificarsi questo scenario, novità importanti Calciomercato Juventus: missione di Ottolini in Portogallo, rispunta il nome di Kiwior. Intreccio con Kelly e Senesi, ultimissime Milan, Fofana non ha dubbi: «Scudetto? Siamo il Milan e questo basta per crederci! Ho pensato di ritirarmi a 18 anni, vi racconto.» Manchester City resta un enigma: oltre 800 milioni dal mercato ma (ancora) divario in Europa. Dentro al momento dei Citizens Calciomercato Serie A: il Barcellona piomba sul big italiano! Può portarlo via dall’Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Premio Bastoni: il difensore dell’Inter è stato candidato al Premio “Rosa Camuna” per ammesso l’errore sul caso Kalulu

Articoli correlati

"Ha ammesso l'errore sul caso Kalulu": Bastoni candidato al premio Rosa CamunaFischiato dai tifosi di tutta Italia per aver simulato un contatto con Kalulu , poi espulso, nella gara con la Juventus, Alessandro Bastoni ha saputo...

“Nel caso Kalulu ha ammesso l’errore”: Alessandro Bastoni candidato al premio Rosa Camuna di Regione LombardiaMilano, 13 marzo 2026 – Fischiato a ogni tocco di pallone dai tifosi avversari, diventato l’emblema dell’antisportività dopo la brutta simulazione...

Approfondimenti e contenuti su Premio Bastoni

Temi più discussi: Milan-Inter, non c’è pace per Bastoni: pioggia di fischi a San Siro per il difensore - L'Italiano; Dimarco: Fischi a Bastoni? Rispondo così! Ecco chi meritava il premio MVP al posto mio; REPUBBLICA - Inter, il Consiglio regionale della Lombardia pensa ad un premio per Bastoni; Chi è Roberta Molisso, la nuova fidanzata napoletana di Beukema | FOTO.

Premio a sorpresa per Bastoni dopo la polemica in Inter-JuventusNon arrivano solo fischi per il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni: il centrale nerazzurro, finito nel mirino da alcune settimane dopo la sua simulazione nella partita contro la Juventus che fece ... sportal.it

Bastoni premiato dopo il caso di Inter-Juve: Ha chiesto scusa, non è da tuttiI riflettori su Alessandro Bastoni continuano ad essere accesi. Il difensore centrale dell'Inter e della Nazionale, è stato il protagonista dell'espulsione di Kalulu nel corso della sfida di campionat ... corrieredellosport.it

Bastoni candidato al Premio Rosa Camuna dopo le polemiche di Inter-Juventus Dopo le polemiche nate in seguito alla sfida tra Inter e Juventus, arriva un riconoscimento particolare per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, finito al centro delle discussi - facebook.com facebook

Alessandro Bastoni, è stato candidato al Premio Rosa Camuna, la più alta onorificenza conferita dalla Regione Lombardia, come riconoscimento per il suo valore sportivo e per l’atteggiamento dimostrato sia in campo sia fuori #Calcioinpillole #Bastoni #Inte x.com