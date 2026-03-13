Bastoni | da errore in campo a Premio Rosa Camuna

Il 13 marzo 2026, Alessandro Bastoni viene ufficialmente candidato al Premio Rosa Camuna. La proposta arriva dal presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, e dal consigliere Pietro Bussolati. Bastoni è noto per aver commesso un errore in campo che ha attirato l’attenzione. La candidatura viene comunicata pubblicamente senza ulteriori commenti o motivazioni ufficiali.

Il 13 marzo 2026 vede la candidatura ufficiale di Alessandro Bastoni al Premio Rosa Camuna, proposta congiunta dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani e dal consigliere Pietro Bussolati. Il riconoscimento punta a premiare la maturità dimostrata dal giocatore nel riconoscere pubblicamente un errore commesso in campo. Questa iniziativa bipartitica collega il mondo sportivo alla storia della regione, trasformando un gesto di responsabilità personale in un esempio per la società lombarda. L’evento si inserisce nella tradizione annuale della Regione Lombardia, che ogni anno il 29 maggio assegna tale onorificenza durante la Festa della Lombardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bastoni: da errore in campo a Premio Rosa Camuna Articoli correlati "Ha ammesso l'errore sul caso Kalulu": Bastoni candidato al premio Rosa CamunaFischiato dai tifosi di tutta Italia per aver simulato un contatto con Kalulu , poi espulso, nella gara con la Juventus, Alessandro Bastoni ha saputo... “Nel caso Kalulu ha ammesso l’errore”: Alessandro Bastoni candidato al premio Rosa Camuna di Regione LombardiaMilano, 13 marzo 2026 – Fischiato a ogni tocco di pallone dai tifosi avversari, diventato l’emblema dell’antisportività dopo la brutta simulazione... Altri aggiornamenti su Premio Rosa Camuna Inter, Bastoni candidato alla 'Rosa Camuna': Ha saputo riconoscere il suo erroreIl pentimento successivo alla simulazione in Inter-Juventus, che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu per somma di ammonizioni, vale un premio. tuttomercatoweb.com Bastoni candidato alla Premio Rosa Camuna dopo la simulazione in Inter-Juventus: Maturità nel riconoscere pubblicamente un proprio erroreRomani (FdI) e Bussolati (Pd) propongono il difensore dell’Inter e della Nazionale per la massima onorificenza lombarda, citando valore sportivo e responsabilità dopo l’episodio di Inter-Juventus. goal.com