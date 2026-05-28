Gli studenti hanno partecipato alla cerimonia del Premio Livatino, affermando di essere dalla parte di chi sceglie la giustizia. Durante l’evento, uno dei partecipanti ha dichiarato che la presenza in questa manifestazione rappresenta una scelta educativa, non solo un atto formale. L’iniziativa coinvolge studenti e rappresentanti di istituzioni, con l’obiettivo di promuovere valori legati alla legalità e alla giustizia. La partecipazione è stata sottolineata come un impegno concreto e consapevole.

"Quando una scuola partecipa a una manifestazione come questa, non compie un gesto formale. Compie una scelta educativa. La legalità, nella nostra idea di scuola, non è un contenuto aggiuntivo o un progetto collaterale: è una postura educativa, un modo di stare nella comunità, un criterio attraverso cui leggere il mondo e imparare a viverlo responsabilmente". Lo ha detto il preside Fabio Gallina a capo dell’Istituto Comprensivo Perugia 12, in occasione del XXXI Premio internazionale “Livatino Saetta Costa”, che si è svolto alla sala dei Notari, in. Giornata dedicata alla memoria e alla testimonianza di chi ha scelto la strada più difficile: quella della legalità e della giustizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio Livatino Protagonisti gli studenti: "Noi, dalla parte di chi sceglie la giustizia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Premio Francese: gli studenti sono protagonisti con inchieste e videoGli studenti partecipano a un progetto che prevede la realizzazione di inchieste e video per affrontare il tema dell’aumento di violenza a Palermo.

Cinque anni dalla beatificazione del giudice Livatino, al via il premio internazionale di poesia a lui dedicatoIl 9 maggio segna il quinto anniversario della beatificazione del giudice Livatino.

Temi più discussi: Premio Livatino Protagonisti gli studenti: Noi, dalla parte di chi sceglie la giustizia; Mobilitazione della legalità a due giorni da Capaci: Sala dei Notari gremita per il Premio Livatino Saetta Costa; Perugia si fa capitale dell’Antimafia: XXXI Premio Internazionale Livatino Saetta Costa; IC Perugia 12, gli studenti protagonisti del Premio Livatino: La legalità si impara dagli esempi.

Premio Livatino Protagonisti gli studenti: Noi, dalla parte di chi sceglie la giustiziaQuando una scuola partecipa a una manifestazione come questa, non compie un gesto formale. Compie una scelta educativa. La legalità, nella nostra idea di scuola, non è un contenuto aggiuntivo o un ... lanazione.it

A Priolo Gargallo il Premio internazionale all’Impegno Sociale 2026 Rosario Livatino – Saetta – CostaIl teatro comunale di Priolo Gargallo ha ospitato questa mattina il prestigioso Premio Internazionale all’Impegno Sociale 2026, Memorial Rosario Livatino, Antonino Saetta, Gaetano Costa, intitolato ... siracusanews.it