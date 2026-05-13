Premio Francese | gli studenti sono protagonisti con inchieste e video

Gli studenti partecipano a un progetto che prevede la realizzazione di inchieste e video per affrontare il tema dell’aumento di violenza a Palermo. Tra le attività previste, ci sono interviste alla procuratrice Claudia Caramanna e approfondimenti sulle problematiche giovanili legate alla situazione locale. La partecipazione coinvolge giovani impegnati a raccontare e analizzare le sfide della comunità attraverso strumenti giornalistici e multimediali.

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? Punti chiave Come affronteranno gli studenti l'escalation di violenza che colpisce Palermo?. Chi sono i giovani che interrogheranno la procuratrice Claudia Caramanna?. Cosa hanno scoperto i ragazzi nelle inchieste su Ballarò e la Kalsa?. Perché la giuria ha deciso di separare gli studenti dai professionisti?.? In Breve Evento al Cinema De Seta di Palermo venerdì 15 maggio alle ore 9:30.. Giuria presieduta da Ivan Scinardo con esperti come Salvo Palazzolo e Marina Turco.. Studenti intervisteranno la procuratrice Claudia Caramanna sul protocollo Liberi di scegliere.. Partecipazioni di istituti da Agrigento a Mantova con lavori su Ballarò e Kalsa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Francese: gli studenti sono protagonisti con inchieste e video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il liceo Empedocle al Premio Francese: studenti protagonisti a Palermo con un lavoro sulla mafia oggiCi sarà anche il liceo classico Empedocle tra i protagonisti del Premio Mario e Giuseppe Francese “Spazio scuola”, la manifestazione dedicata agli... Premio Lombardini. Evento con gli studentiNei giorni scorsi nella chiesa metodista di corso Rosselli si è svolta la premiazione dei vincitori della prima edizione del premio Jacopo Lombardini. Argomenti più discussi: Il regista Premio Oscar Michel Gondry a Torino; Premio Nonino, i primi 50 anni a Parigi: la famiglia friulana di distillatori festeggia l'anniversario nella Ville Lumière; GRAN PREMIO DI FRANCIA Le Mans incorona Aprilia: Martin regna nel diluvio tattico, Bezzecchi e Ogura completano una storica tripletta. Bagnaia cade e il Mondiale cambia volto. La testimonianza di un 5° Dan: La mia esperienza e come miglioro a Go - reddit.com reddit Il liceo Empedocle al Premio Francese: studenti protagonisti a Palermo con un lavoro sulla mafia oggiL’istituto parteciperà alla manifestazione dedicata a Mario e Giuseppe Francese con un articolo sul rapporto tra i giovani e la criminalità organizzata nell’Isola ... agrigentonotizie.it