Premio Francese | gli studenti sono protagonisti con inchieste e video
Gli studenti partecipano a un progetto che prevede la realizzazione di inchieste e video per affrontare il tema dell’aumento di violenza a Palermo. Tra le attività previste, ci sono interviste alla procuratrice Claudia Caramanna e approfondimenti sulle problematiche giovanili legate alla situazione locale. La partecipazione coinvolge giovani impegnati a raccontare e analizzare le sfide della comunità attraverso strumenti giornalistici e multimediali.
? Punti chiave Come affronteranno gli studenti l'escalation di violenza che colpisce Palermo?. Chi sono i giovani che interrogheranno la procuratrice Claudia Caramanna?. Cosa hanno scoperto i ragazzi nelle inchieste su Ballarò e la Kalsa?. Perché la giuria ha deciso di separare gli studenti dai professionisti?.? In Breve Evento al Cinema De Seta di Palermo venerdì 15 maggio alle ore 9:30.. Giuria presieduta da Ivan Scinardo con esperti come Salvo Palazzolo e Marina Turco.. Studenti intervisteranno la procuratrice Claudia Caramanna sul protocollo Liberi di scegliere.. Partecipazioni di istituti da Agrigento a Mantova con lavori su Ballarò e Kalsa.🔗 Leggi su Ameve.eu
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