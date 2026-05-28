Premio Imprese Storiche Salernitane l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio
La Camera di Commercio ha promosso il “Premio Imprese Storiche Salernitane” per riconoscere le aziende con una lunga presenza sul mercato locale. L’iniziativa intende mettere in evidenza le imprese che hanno mantenuto l’attività nel tempo, rappresentando un patrimonio economico e culturale per la regione. La premiazione si rivolge alle imprese con almeno 50 anni di attività, che hanno dimostrato continuità e capacità di adattamento nel corso degli anni.
Valorizzare il lavoro, la resilienza e la capacità di generazioni di imprenditori che hanno fatto la storia economica del territorio. È questo l’obiettivo del di Salerno che avrà luogo il 29 maggio, a partire. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie e thread social correlati
Comunicato Stampa: Imprese storiche, premi e futuro: la Camera di commercio di Cosenza celebra la sua economia realeLa cerimonia organizzata dalla Camera di commercio di Cosenza ha coinvolto il riconoscimento delle imprese storiche presenti sul territorio, attive...
Fondi dalla Camera di Commercio. Per le imprese quasi due milioniLa Camera di Commercio ha destinato quasi due milioni di euro a sostegno delle imprese italiane.
Argomenti più discussi: Salerno celebra le imprese storiche: il 29 maggio la consegna del premio della Camera di Commercio; Caserta, il Rotary premia due storiche eccellenze cittadine.
Premio Imprese Storiche Salernitane! Il #29maggio alle 17:00, nel Salone Genovesi della @CCIAASalerno si celebrano le aziende con oltre 80 anni di attività sul territorio. Apertura dei lavori con il Presidente Andrea Prete. Via Roma, 29 - Salerno #impres x.com
PREMIO IMPRESE STORICHE SALERNITANE! Ci sono realtà che non hanno semplicemente fatto impresa, ma hanno scritto la storia del nostro territorio. Il 29 maggio alle ore 17.00, il Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno ospiterà la facebook
La settima edizione del Premio Imprese Storiche protagonista alla Camera di Commercio di CosenzaSi è svolta ieri la serata di celebrazione delle imprese storiche. Il Presidente Algieri:Stasera raccontiamo storie vere, di persone vere, eroi silenziosi che trainano in modo costante il nostro ... adnkronos.com
La settima edizione del Premio Imprese Storiche protagonista alla Camera di Commercio di CosenzaCosenza, 14 ottobre 2025 – La Camera di Commercio di Cosenza ha premiato 42 imprese e 5 lavoratori protagonisti della VII edizione del Premio Imprese Storiche, l’evento che esalta i valori storici ... ansa.it