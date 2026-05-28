Premio Imprese Storiche Salernitane l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio

Notizia in breve

La Camera di Commercio ha promosso il “Premio Imprese Storiche Salernitane” per riconoscere le aziende con una lunga presenza sul mercato locale. L’iniziativa intende mettere in evidenza le imprese che hanno mantenuto l’attività nel tempo, rappresentando un patrimonio economico e culturale per la regione. La premiazione si rivolge alle imprese con almeno 50 anni di attività, che hanno dimostrato continuità e capacità di adattamento nel corso degli anni.