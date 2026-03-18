La Camera di Commercio ha destinato quasi due milioni di euro a sostegno delle imprese italiane. I fondi vengono utilizzati per finanziare lo sviluppo di soluzioni digitali, la creazione di nuove aziende, progetti di investimento legati alla transizione energetica e interventi sulla rete distributiva e commerciale. Le risorse sono state messe a disposizione per supportare varie iniziative imprenditoriali.

Dallo sviluppo di soluzioni digitali alla nascita di nuove imprese, dai progetti di investimento per la transizione energetica alla riqualificazione della rete distributiva e commerciale. Una media di 2,16 domande al giorno, festivi inclusi, per un totale di 789 richieste di contributo per 1,97 milioni di euro: sono i numeri dei bandi promossi dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna nel 2025 e ai quali il territorio ha risposto con attenzione. Il 74% delle imprese che ha risposto ha meno di cinque addetti e, raccogliendo l’invito della Camera di commercio, ha deciso di non disertare il campo ma, anzi, di aumentare gli sforzi, in particolare nello sviluppo di soluzioni digitali, nella nascita di nuove imprese ed in progetti di investimento nel welfare aziendale e per la transizione energetica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondi dalla Camera di Commercio. Per le imprese quasi due milioni

Articoli correlati

Dalla Camera di commercio 4 milioni per le imprese: interventi a favore di giovani, export e innovazioneIl presidente Guberti: "Per dare slancio a crescita e competitività abbiamo bisogno di un forte legame tra Università, ricerca e mondo delle imprese...

Leggi anche: Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale

LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS)

Aggiornamenti e notizie su Fondi dalla Camera di Commercio Per le...

Temi più discussi: ALPS Enterprise Europe Network; Fondi dalla Camera di Commercio. Per le imprese quasi due milioni; Contro il caro energia arrivando fondi dalla Camera di Commercio; Rendicontazione ESG, ultimi giorni per richiedere i contributi della Camera di Commercio.

Più risorse alle imprese . Tra Ferrara e Ravenna bandi per 2 milioni di euroIl bilancio della Camera di Commercio sulle attività svolte lo scorso anno . Il presidente: Noi, un punto solido per le aziende in questo momento difficile. msn.com

Bando 2026 Camera di Commercio Gran Sasso: fondi per turismo e cultura1Aperto il Bando 2026: 100mila euro per progetti di valorizzazione del territorio, turismo, cultura ed eccellenze produttive ... abruzzonews.eu

Il massimo rappresentante della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia al fianco di Matteo Tubertini nella sede di Copanello di Stalelettì - facebook.com facebook

Romics – Edizione Primavera 2026 La Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio, seleziona 34 imprese interessate a prendere parte alla prossima edizione di "Romics", in programma dal 9 al 12 aprile 2026 presso la Fier x.com