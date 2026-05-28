Questo pomeriggio, in una sala comunale di Pescara, si è tenuta la prima cerimonia del Premio Giovanni Galeone. Allegri, tra gli ospiti, ha ricevuto il riconoscimento e ha ricordato il suo ex allenatore, con il volto visibilmente emozionato. Durante il discorso, Allegri si è commosso e ha pianto, rivolgendo parole di ringraziamento al maestro. Un video ha mostrato alcuni momenti della sua carriera sotto la guida di Galeone.

Questo pomeriggio Allegri è stato premiato nella sala consiliare del comune di Pescara in occasione della prima edizione del Premio Giovanni Galeone, istituito proprio in onore dell'ex tecnico degli abruzzesi, maestro di Max. Nel momento in cui ha preso parola, l'ormai ex allenatore del Milan non è riuscito a trattenere le lacrime: guarda il video. (credits Instagram @delfinonews). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Premio Galeone, Allegri piange ricordando il suo maestro: il VIDEO

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