Max ha ricordato il maestro Galeone, sottolineando che le sue parole di oltre 40 anni fa sono ancora attuali. Alla cerimonia di premiazione in memoria dell’ex allenatore del Pescara, Allegri si è commosso durante il discorso. La prima edizione del premio ha coinvolto i presenti, che hanno reso omaggio alla figura di Galeone. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sul premio è stato fornito.

"Mi colpì subito al primo allenamento perché disse delle cose che fino a quel momento non avevo mai sentito sulla parte sportiva, sulla parte tecnica dei giocatori, e sono cose che mi sono rimaste dentro e che mi porto dietro ancora tuttora. Ma la caratteristica del mister era sicuramente quella di essere un precursore, avanti rispetto agli altri: le cose che lui diceva trent'anni fa, 40 anni fa, perché ormai sono passati tanti anni, sono ancora tuttora valide e anche novità", Massimiliano Allegri, uno degli allievi di Giovanni Galeone ricorda così con le lacrime agli occhi il tecnico a cui è stata dedicata la prima edizione del Premio Giovanni Galeone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E Max piange ricordando il maestro Galeone: "Un precursore, le cose che diceva 40 anni fa sono valide oggi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tonetto: "A Roma ero T-Max, ma che male quel rigore... Oggi sono un imprenditore che fa anche l'autista"Un ex calciatore romano, noto per aver giocato con il T-Max, ha raccontato di aver vissuto un momento difficile legato a un rigore sbagliato contro...

Leggi anche: Davanti a "Il Diavolo veste Prada 2", mi sono posta la stessa domanda di vent'anni fa: le cose stanno come le racconta il film?