Il primo Premio Giovanni Galeone va a Gasperini e Allegri
Oggi sono stati annunciati i vincitori della prima edizione del Premio Giovanni Galeone, con Gasperini e Allegri tra i premiati. Il riconoscimento celebra figure di rilievo nel calcio e si lega alle speranze dei tifosi biancazzurri di vedere un giorno intitolato lo stadio Adriatico-Cornacchia a un ex allenatore locale. La cerimonia ha svelato anche i dettagli relativi alla premiazione e ai destinatari dell'iniziativa.
Mentre i tifosi biancazzurri sperando ancora di vedere intitolato, prima o poi, lo stadio Adriatico-Cornacchia al “Profeta” del calcio pescarese, oggi sono stati annunciati i vincitori e svelati i dettagli della prima edizione del Premio Giovanni Galeone. L'appuntamento è per il 28 maggio alla.🔗 Leggi su Today.it
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