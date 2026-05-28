Premio Estense in finale Cusenza Di Feo Mastrobuoni e Trocchia

Notizia in breve

Quattro autori sono stati selezionati per la finale del Premio Estense. Tra loro ci sono Virman Cusenza con il libro “L'altro Garibaldi. I 'Diari' di Caprera”, Gianluca Di Feo con “Il cielo sporco”, Tonia Mastrobuoni con “La peste” e un quarto autore non specificato nel comunicato. La selezione si basa sulla valutazione di opere pubblicate di recente. La premiazione è prevista in una data ancora da definire.