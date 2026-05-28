Premio Estense in finale Cusenza Di Feo Mastrobuoni e Trocchia
Quattro autori sono stati selezionati per la finale del Premio Estense. Tra loro ci sono Virman Cusenza con il libro “L'altro Garibaldi. I 'Diari' di Caprera”, Gianluca Di Feo con “Il cielo sporco”, Tonia Mastrobuoni con “La peste” e un quarto autore non specificato nel comunicato. La selezione si basa sulla valutazione di opere pubblicate di recente. La premiazione è prevista in una data ancora da definire.
(Adnkronos) – Virman Cusenza con “L'altro Garibaldi. I 'Diari' di Caprera” (Mondadori), Gianluca Di Feo con “Il cielo sporco” (Guanda), Tonia Mastrobuoni con “La peste. Indagine sulla destra in Germania” (Feltrinelli) e Nello Trocchia con “Invincibili. La mafia albanese da Roma alla conquista del mondo” (Rizzoli): sono questi i quattro libri finalisti della 62esima edizione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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