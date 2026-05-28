Ci sono partite in cui si dice che i giocatori gettino il cuore oltre l’ostacolo. Ci sono storie, come quella tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri, che superano anche le tempeste mediatiche più feroci. Non sono bastati i commenti social negativi e una città quasi in rivolta a far desistere il presidente del Napoli dalla scelta di portare all’ombra del Vesuvio l’ormai ex allenatore del Milan. Del resto, se solo dodici mesi fa Max era stato insignito dal presidente azzurro come miglior successore di Conte appena scudettato, sarebbe stato ingeneroso cancellare la stima alla luce del tragico finale di stagione in rossonero. Ebbene, Aurelio De Laurentiis, in accordo con il ds Giovanni Manna, ha scelto Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Preistoria", "sciagura": Allegri-Napoli non piace ai tifosi. Ma il web è diviso: "Porterà il 5° scudetto"

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