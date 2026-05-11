L’ex calciatore ha espresso la sua opinione riguardo alla situazione della Juventus, sottolineando che i tifosi potrebbero non apprezzare appieno le scelte della squadra, ma che Vlahovic rappresenta un elemento importante per il club. Durante un’intervista, ha parlato della necessità di avere un attaccante come lui, che ha la capacità di segnare e di fare la differenza in campo.

di Francesco Spagnolo Graziani in un lungo intervento ai microfoni de ‘La Nuova DS’ ha analizzato la situazione in casa Juve soffermandosi in particolare su Vlahovic. Il dibattito intorno al reparto offensivo della Juventus continua a dividere l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori, specialmente quando a scendere in campo sono le vecchie glorie del calcio italiano. Durante un recente intervento alla trasmissione La Nuova DS, l’ex campione del mondo Ciccio Graziani ha analizzato con estrema schiettezza la situazione legata a Dusan Vlahovic, un calciatore che divide profondamente la piazza torinese tra sostenitori e detrattori. Secondo l’analisi proposta da Graziani, il centravanti serbo possiede doti naturali indiscutibili che risalgono ai suoi esordi nel campionato italiano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Graziani non ha dubbi: «Ai tifosi non piace, ma a questa Juve serve Vlahovic. Ha i gol nel sangue»

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#Graziani non ha dubbi ? Le sue parole sulla #Juventus ?? x.com

Graziani in un lungo intervento ai microfoni de ‘La Nuova DS’ ha analizzato la situazione in casa Juve soffermandosi in particolare su VlahovicGraziani in un lungo intervento ai microfoni de 'La Nuova DS' ha analizzato la situazione in casa Juve soffermandosi in particolare su Vlahovic ... juventusnews24.com