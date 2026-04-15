Massimiliano Allegri ha recentemente parlato della sua passione per la Nazionale, affermando che rappresenta ancora motivo d’orgoglio. Tuttavia, nel presente, il tecnico si concentra sul suo ruolo al club, sperando di qualificarsi alla Champions League. La sua situazione professionale si confronta con le ambizioni del team, che mira a migliorare la posizione in classifica e a ottenere risultati importanti in questa stagione.

"La Nazionale mi interessa, è motivo d’orgoglio": Massimiliano Allegri dixit, nel lontano 2017. Frase datata. Ma parole (e pensieri) che potrebbero tornare d’attualità. Nel presente ce ne sono soprattutto due: Champions League. L’allenatore rossonero ha riabbracciato il Milan la scorsa estate e da allora ha sempre, ripetutamente, battuto i tasti della necessità di riportare il club nell’Europa più nobile. A sei giornate dal termine, è a +5 dal quinto posto: obiettivo vicino, non certo. Ma di certo, si ragiona già sul futuro. Bivio mercato: Max vuole e vorrà una squadra strutturata per il doppio impegno e per alzare l’asticella, con nomi alla Robert Lewandowski e Leon Goretzka.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Allegri, un cuore diviso a metà. Il Milan e la promessa Champions. Ma riprende quota il futuro da ct

Allegri socchiude la porta alla Nazionale: «Mi piacerebbe fare la Champions con il Milan, ma la vita è imprevedibile. Il futuro dell’Italia non dipende solo da ct»di Francesco SpagnoloAllegri in conferenza stampa si è soffermato sul tema Nazionale confermando che non tutto dipende solamente dal ct.

Marinozzi: “Siamo sicuri che Allegri voglia lasciare il Milan e la Champions per fare il CT della Nazionale?”Dopo il fallimento della Nazionale, che per la terza volta consecutiva non si è qualificata al Mondiale, il nome di Allegri è stato insistentemente...