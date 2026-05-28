Il 28 maggio si invita a dedicare il mattino alla preghiera e all’offerta della giornata, con un focus sulla devozione al Santissimo Sacramento. Si suggerisce di iniziare il giorno come portatori di speranza e di riconoscere la presenza di Dio nell’Eucaristia. La giornata è dedicata a questa forma di adorazione, sottolineando l’importanza di rivolgere l’attenzione al Sacramento durante le prime ore del mattino.

Un invito a iniziare la giornata come messaggeri di speranza e strumenti della gloria di Dio, volgendo lo sguardo al Santissimo Sacramento in questo giovedì dedicato all’Eucaristia. La Chiesa ci invita a volgere lo sguardo al Santissimo Sacramento. Iniziamo dunque questo cammino con umiltà, cercando nel Pane di Vita la sorgente di ogni nostra azione, affinché ogni incontro di oggi diventi un’occasione di grazia e ogni fatica sia trasformata dalla Sua presenza reale in mezzo a noi. Anch’io, o Padre, come il Figlio Tuo, Gesù Cristo, innalzo a Te la mia preghiera all’inizio di un nuovo giorno, dono del tuo amore. Fa’ che, oggi, come Lui, io glorifichi Te, compiendo l’opera che come uomo e come cristiano Tu mi hai dato da fare. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 28 maggio: l’offerta del giorno e la devozione al Santissimo Sacramento

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