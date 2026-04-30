Preghiera del mattino 30 aprile | invochiamo la grazia del Santissimo Sacramento

Il 30 aprile, nel giovedì di adorazione, si svolge una preghiera del mattino dedicata all'invocazione della grazia del Santissimo Sacramento. Le persone si radunano per un momento di fede, fermandosi in silenzio e preghiera. Questo appuntamento mira a rafforzare lo spirito e a trovare conforto nel cammino quotidiano, sotto lo sguardo del Signore.

In questo giovedì di adorazione, ci accostiamo a Cristo: una sosta di fede per rinvigorire lo spirito e camminare con fiducia sotto lo sguardo del Signore. Accogliamo la luce di questo nuovo mattino, il 30 aprile, volgendo lo sguardo a Cristo, pane vivo disceso dal cielo. In questo giovedì dedicato all’adorazione, la preghiera diventa il respiro dell’anima che si apre alla presenza reale di Gesù. Iniziamo la giornata riconoscendo il bisogno profondo della Sua misericordia e della Sua guida, pronti a offrire ogni nostra fatica e ogni nostra speranza affinché, nutriti dalla grazia, possiamo essere testimoni del Suo amore in ogni incontro che vivremo oggi.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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