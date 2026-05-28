Precipita la crisi a Palazzo Celestini Colangelo avrebbe le ore contate | consiglieri dal notaio

Notizia in breve

La crisi a Palazzo Celestini si intensifica, con i consiglieri che si sono rivolti a un notaio per formalizzare le dimissioni. Dopo il Consiglio comunale di questa mattina, si è aperta una procedura per mettere fine all’amministrazione guidata da Colangelo. La situazione sembra ormai definita e pronta a concludersi, con i membri dell’esecutivo che hanno preso decisioni definitive sul proprio futuro politico.