Precipita la crisi a Palazzo Celestini Colangelo avrebbe le ore contate | consiglieri dal notaio
La crisi a Palazzo Celestini si intensifica, con i consiglieri che si sono rivolti a un notaio per formalizzare le dimissioni. Dopo il Consiglio comunale di questa mattina, si è aperta una procedura per mettere fine all’amministrazione guidata da Colangelo. La situazione sembra ormai definita e pronta a concludersi, con i membri dell’esecutivo che hanno preso decisioni definitive sul proprio futuro politico.
Precipita la crisi a Palazzo Celestini. Dopo il Consiglio comunale di questa mattina, è partita la conta per archiviare anzitempo l’esperienza amministrativa targata Colangelo. Sono state ore convulse. La crisi era deflagrata con le dimissioni rassegnate una settimana fa dall’assessore ai Lavori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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