Ostuni cade l' Amministrazione Pomes | tredici consiglieri comunali firmano dimissioni dal notaio

A Ostuni, l’amministrazione guidata dal sindaco Angelo Pomes si è conclusa con le dimissioni di tredici consiglieri comunali, che hanno firmato presso un notaio. Dopo un periodo di tensioni all’interno del centrosinistra locale, il mandato del sindaco si ferma qui. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e divergenze tra le parti coinvolte nel governo della città.

OSTUNI - Dopo mesi di fibrillazioni interne al centrosinistra locale, si conclude l'esperienza amministrativa da sindaco di Ostuni per Angelo Pomes. Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, tredici consiglieri comunali si sono recati nello studio del notaio per rassegnare le loro.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Dimissioni dei consiglieri comunali di fronte al notaio: cade l'amministrazione comunale di OstuniCade l'amministrazione del sindaco di Ostuni Angelo Pomes: tredici consiglieri comunali firmano le dimissioni dal notaio. Caduta l’amministrazione Lavalle: sette consiglieri firmano le dimissioni dal notaioSan Giorgio a Liri, colpo di scena politico: si ridisegnano gli equilibri locali in vista delle elezioni provinciali. Altri aggiornamenti Ostuni, cade l’amministrazione Pomes: il Consiglio si dimette in blocco e arriva il commissariamento. Il sindaco decade anche da presidente della ProvinciaTredici consiglieri comunali si dimettono davanti al notaio: sciolto il Consiglio e fine anticipata anche per la presidenza della Provincia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Si dimettono 13 consiglieri, cade l'amministrazione PomesDecisiva la frattura politica all'interno del centrosinistra locale, tra il sindaco Angelo Pomes (Pd) e il Partito Socialista Italiano, che andava avanti da quasi un anno ... rainews.it