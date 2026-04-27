Paura in Costiera Amalfitana peschereccio si schianta contro una scogliera

Questa mattina in Costiera Amalfitana si è verificato un incidente che ha coinvolto un peschereccio, andato a sbattere contro una scogliera vicino alla zona della Cava di Erchie. Non sono ancora stati comunicati dettagli su eventuali feriti o danni, ma l'evento ha causato momenti di tensione tra i residenti e i testimoni presenti sulla spiaggia. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Momenti di paura questa mattina in Costiera Amalfitana, dove un peschereccio ha impattato contro la scogliera nei pressi della Cava di Erchie. Secondo una prima ricostruzione, l'imbarcazione avrebbe perso il controllo finendo sulle rocce a ridosso della costa. I primi soccorsi sono giunti da.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Aereo militare russo si schianta contro una scogliera in Crimea: 29 vittimeABBONATI A DAYITALIANEWS Tragico incidente durante un volo programmato Un aereo militare russo da trasporto è precipitato contro una scogliera mentre... Aereo militare russo Antonov An-26 si schianta contro scogliera in Crimea: 29 morti e nessun sopravvissutoIl velivolo militare da trasporto ha perso quota schiantandosi contro una scogliera e per i sei membri dell'equipaggio e i 23 passeggeri a bordo non... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Paura in Costiera Amalfitana, peschereccio si schianta contro una scogliera; Imbarcazione si schianta a Erchie: tanta paura ma nessun ferito; Salute Emotivo Comportamentale e violenza: per un cambiamento climatico comportamentale. Il dottor Vincenzo Barretta al 'Rotary Club Salerno'.; Si ferisce al viso mentre usa la motosega in giardino: uomo finisce in ospedale. Costiera Amalfitana: peschereccio contro scogliera a Erchie, paura ma nessun ferito graveStampaMomenti di forte apprensione lungo la Costiera Amalfitana, dove un’imbarcazione ha impattato contro la scogliera nei pressi della Cava di Erchie. Secondo le prime informazioni, il peschereccio a ... salernonotizie.it Informa la cittadinanza di Minori e della Costiera Amalfitana che, grazie a SITA Sud, è stato attivato un importante servizio di collegamento dedicato agli studenti universitari. A partire da lunedì 4 maggio, in via sperimentale, saranno operativi collegamenti diret - facebook.com facebook