Un'auto si è schiantata sugli scogli a Montecorice, provocando la morte di una coppia di fidanzati di 29 e 24 anni. I due giovani erano a bordo dell’auto al momento dell’incidente e sono deceduti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un incidente mortale ha scosso la comunità di Montecorice, in provincia di Salerno, la sera del 13 marzo. In questo tragico evento hanno perso la vita Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni. I due fidanzati viaggiavano insieme in auto quando si è verificato il drammatico incidente. Secondo le prime informazioni disponibili, Michele e Maria stavano percorrendo la Via del Mare a bordo della loro autovettura. Improvvisamente, si sarebbero scontrati con un’altra macchina. L’impatto ha avuto conseguenze devastanti: il veicolo della coppia è stato proiettato contro il guardrail, distruggendolo, e successivamente è precipitato in una scarpata che si affaccia sul mare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Auto si schianta sugli scogli: coppia di fidanzati, 29 e 24 anni, tragicamente morti.

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