Supplenze ATA la Corte Ue boccia i contratti a termine Il Ministero risponde | Norme vecchie già avviate iniziative per superare il precariato
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha deciso riguardo all'utilizzo dei contratti a termine per il personale ATA nelle scuole. La questione riguarda il ricorso frequente a contratti di breve durata per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Il Ministero ha risposto affermando di aver avviato iniziative per superare il problema del precariato, riconoscendo che le norme in vigore sono datate.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa sul ricorso sistematico a contratti a tempo determinato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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