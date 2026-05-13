Supplenze ATA la Corte Ue boccia i contratti a termine Il Ministero risponde | Norme vecchie già avviate iniziative per superare il precariato

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha deciso riguardo all'utilizzo dei contratti a termine per il personale ATA nelle scuole. La questione riguarda il ricorso frequente a contratti di breve durata per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Il Ministero ha risposto affermando di aver avviato iniziative per superare il problema del precariato, riconoscendo che le norme in vigore sono datate.

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