I lavoratori della Sacmi incrociano le braccia per chiedere smart working e integrativo

Questa mattina, mercoledì 15 aprile, i lavoratori della Sacmi Impianti di Sassuolo hanno aderito a uno sciopero di quattro ore. La protesta è stata avviata per chiedere l’introduzione dello smart working e la firma di un contratto integrativo aziendale. La manifestazione ha coinvolto i dipendenti dell’azienda, senza ulteriori dettagli sui risultati o le risposte da parte dell’azienda.

Sciopero di 4 ore alla Sacmi Impianti di Sassuolo questa mattina, mercoledì 15 aprile, per rivendicare lo smart working e il contratto integrativo aziendale. Lo sciopero fa parte del pacchetto di 8 ore di sciopero e dello stato di agitazione proclamati dall'assemblea dei lavoratori a fine marzo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Sciopero alla Sacmi per smart working e contratto integrativoQuattro ore di sciopero, questa mattina, alla Sacmi Impianti di Sassuolo, con presidio dalle 8 alle 10 davanti ai cancelli della sede di via Emilia... Incrociano le braccia i lavoratori della sanità privata: "Divario ingiustificabile con i colleghi del settore pubblico"Venerdì 17 aprile i lavoratori della sanità privata e delle Rsa private incrociano le braccia per lo sciopero nazionale unitario proclamato da Fp... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sciopero alla Sacmi per smart working e contratto integrativo; Domani uno sciopero di quattro ore alla Sacmi Impianti di Sassuolo; Smart working e contratto integrativo aziendale: sciopero di 4 ore alla Sacmi Impianti di Sassuolo; APPALTO MAGAZZINO COOP 3.0 DI MANCASALE: SIGLATO E APPROVATO DAI LAVORATORI ACCORDO INTEGRATIVO ALLA B&V EUROSERVICE SRL. SCIOPERO IN SACMI IMPIANTI SASSUOLO #15aprile #sciopero e #presidio per rivendicare smart working e contratto integrativo aziendale https://www.cgilmodena.it/p=106765 Fiom Cgil Modena | FIOM Emilia Romagna | Fiom Cgil Nazionale | CGIL C - facebook.com facebook ""Sacmi Forni"" - Results on X | Live Posts & Updates x.com