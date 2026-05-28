Prato torna Biffoni | nuova sfida tra politica e media digitali
Un ex sindaco di Prato è tornato in carica e ha annunciato un nuovo progetto che collega politica e media digitali, con un focus sul gaming. Il progetto si chiama Pecore Elettriche e mira a esplorare le interazioni tra analisi politica e temi legati al mondo videoludico. La presentazione è avvenuta attraverso canali digitali e social media, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sui partner coinvolti. La strategia sembra puntare a coinvolgere un pubblico giovane e appassionato di tecnologia.
? Domande chiave Come potrà Biffoni unire l'analisi politica ai temi del gaming?. Perché il nuovo progetto editoriale si chiama Pecore Elettriche?. Chi gestirà l'informazione dopo le dimissioni della sindaca Bugetti?. Come cambierà la comunicazione cittadina con questo nuovo modello digitale?.? In Breve Biffoni ottiene 22 mila preferenze per l'elezione nel consiglio regionale.. Dimissioni sindaca Ilaria Bugetti causate da inchiesta per corruzione a Prato.. Progetto Pecore Elettriche attivo dal lunedì al venerdì su temi multidisciplinari.. Nuovo spazio editoriale ispirato all'opera letteraria di Philip Dick.. Matteo Biffoni torna in servizio a Prato dopo l’elezione in consiglio regionale con 22 mila preferenze ottenute. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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