Prato torna Biffoni | nuova sfida tra politica e media digitali

Notizia in breve

Un ex sindaco di Prato è tornato in carica e ha annunciato un nuovo progetto che collega politica e media digitali, con un focus sul gaming. Il progetto si chiama Pecore Elettriche e mira a esplorare le interazioni tra analisi politica e temi legati al mondo videoludico. La presentazione è avvenuta attraverso canali digitali e social media, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sui partner coinvolti. La strategia sembra puntare a coinvolgere un pubblico giovane e appassionato di tecnologia.