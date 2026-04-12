Prato il PD punta sul record di voti | torna in campo Matteo Biffoni

Il Partito Democratico di Prato ha annunciato che Matteo Biffoni sarà il candidato alla guida della coalizione per le prossime elezioni comunali, previste per il 24 e 25 maggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna il ritorno di Biffoni in campo, con l’obiettivo di ottenere un record di voti alle urne. La candidatura sarà al centro della campagna elettorale del partito locale.

Il Partito Democratico ha ufficialmente individuato la figura che guiderà la coalizione del campo largo per le prossime consultazioni amministrative di Prato, fissate per il 24 e il 25 maggio. La decisione vede come protagonista Matteo Biffoni, già alla guida della città per due legislature e attuale esponente del consiglio regionale, la cui candidatura è stata confermata dopo una fase di negoziazione interna che ha coinvolto i vertici del partito. La risoluzione della questione politica arriva dopo un periodo di incertezza caratterizzato da discussioni serrate tra le diverse anime della compagine democratica. Christian Di Sanzo, che ricopre il ruolo di segretario reggente, ha comunicato la scelta che verrà formalizzata martedì prossimo durante la Direzione provinciale del PD.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, il PD punta sul record di voti: torna in campo Matteo Biffoni Incidente stradale per Matteo Biffoni. Il consigliere regionale (ed ex sindaco di Prato) urtato da un’autoVernio (Prato), 22 febbraio 2026 – Brutta disavventura per l’ex sindaco di Prato, e attuale consigliere regionale eletto nelle fila del Partito... Prato rilancia Biffoni. Il Pd si affida all’ex sindacoSi era ‘scaldato i muscoli’ con le regionali, portando a casa il record di preferenze (22mila).