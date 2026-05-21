La GR Soccer School di Orsara a Coverciano per l’AIC Junior Cup

La squadra della GR Soccer School di Orsara ha partecipato alla fase finale dell’AIC Junior Cup a Coverciano. Sono state selezionate tra le 41 migliori squadre italiane. La gara si è svolta in un centro sportivo noto per la sua importanza nel calcio giovanile. La partecipazione ha coinvolto atleti provenienti da diverse regioni italiane. La competizione ha visto la presenza di rappresentanti di varie società e associazioni sportive. L’evento si è svolto nel rispetto delle regole stabilite dal regolamento ufficiale.

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ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Ci sarà anche Orsara di Puglia alla quinta edizione della prestigiosa manifestazione calcistica nazionale della AIC Junior Cup, il torneo per bambini delle scuole calcio italiane in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori. Orsara di Puglia sarà rappresentata dalla ASD GR Soccer School, scuola calcio fondata nel 2023 da Gaetano Ruscito, direttore tecnico, e guidata dal presidente Leonardo Ruscito. Il torneo si svolgerà nel Centro Tecnico FIGC di Coverciano, a Firenze, dove i ragazzi, i genitori, i tecnici e la dirigenza della compagine orsarese arriveranno già domani, venerdì 22 maggio. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, si svolgerà il 23 e il 24 maggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La GR Soccer School di Orsara a Coverciano per l’AIC Junior Cup ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Totti Soccer School, la rettifica di Riccardo TottiRiceviamo e pubblicato dall’avvocato Antonio Castellari in rappresentanza di Riccardo Totti la seguente rettifica all’articolo pubblicato nei giorni... Giallo Totti Soccer School: Riccardo sotto inchiesta per 120mila euroRiccardo Totti, fratello maggiore dell’ex capitano Francesco, è finito al centro di un’inchiesta della Procura di Roma per presunte irregolarità... Dzeko provocatorio: Ho mostrato la bandiera turca a Karaiskakis perché è la loro più grande paura reddit 28 le squadre al via della #ChallengeEroicaJuniores2026 (foto di Paolo Rinaldi, edizione 2025) da Francia, Spagna, Slovenia e Repubblica Ceca, che percorrerà, il 23 e 24 maggio, le strade bianche tra #SantaFiora, #Chiusdino, #Siena e #Montalcino montal x.com Totti Soccer School, sequestrati i conti dell’Accademy: l’indagine sul fratello dell’ex capitano della RomaTerremoto in casa Totti. La Procura di Roma ha messo nel mirino il fratello della stella giallorossa, Riccardo Totti, presidente della Soccer Totti School. Sono stati anche sequestrati due conti ... ilfattoquotidiano.it