Prima edizione dell' Handball school Cup

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 aprile 2026 si è svolta ad Arezzo la prima edizione dell’Handball School Cup, un torneo dedicato alle scuole medie. La manifestazione ha coinvolto diverse classi che hanno partecipato a una serie di partite organizzate nelle strutture sportive della città. L’iniziativa mira a promuovere la pallamano tra i giovani e a creare un appuntamento ricorrente nel calendario scolastico.

Arezzo, 22 aprile 2026 - Ad Arezzo la pallamano entra nelle scuole medie con un progetto strutturato e partecipato e punta a diventare un appuntamento stabile. Prima edizione ad Arezzo della Handball School Cup, torneo dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado e promosso dalla società Petrarca Pallamano Arezzo. Coinvolti tre istituti comprensivi cittadini, “Giorgio Vasari”, “Margaritone” e “IV Novembre”: in campo circa 90 ragazzi e ragazze delle classi prime e seconde, una fascia d’età cruciale per l’avvicinamento stabile alla pratica sportiva. Più di una semplice competizione legata al risultato, l’evento si è...🔗 Leggi su Lanazione.it

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