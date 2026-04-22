Prima edizione dell' Handball school Cup

Il 22 aprile 2026 si è svolta ad Arezzo la prima edizione dell’Handball School Cup, un torneo dedicato alle scuole medie. La manifestazione ha coinvolto diverse classi che hanno partecipato a una serie di partite organizzate nelle strutture sportive della città. L’iniziativa mira a promuovere la pallamano tra i giovani e a creare un appuntamento ricorrente nel calendario scolastico.

Arezzo, 22 aprile 2026 - Ad Arezzo la pallamano entra nelle scuole medie con un progetto strutturato e partecipato e punta a diventare un appuntamento stabile. Prima edizione ad Arezzo della Handball School Cup, torneo dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado e promosso dalla società Petrarca Pallamano Arezzo. Coinvolti tre istituti comprensivi cittadini, “Giorgio Vasari”, “Margaritone” e “IV Novembre”: in campo circa 90 ragazzi e ragazze delle classi prime e seconde, una fascia d’età cruciale per l’avvicinamento stabile alla pratica sportiva. Più di una semplice competizione legata al risultato, l’evento si è...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prima edizione dell'Handball school Cup Notizie correlate La Final 4 della Reyer School Cup in diretta su Sky per la prima voltaUn traguardo storico per la Volksbank Reyer School Cup, il torneo di basket scolastico organizzato dall'Umana Reyer che coinvolge 64 istituti... Don Bosco Cup, prima edizione. Sfida tra le scuole di 8 Comuni. In palio socialità e integrazioneNasce la "Don Bosco Cup": sport, valori e integrazione tra i giovani del territorio. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Prima edizione dell'Handball school Cup; Riccardo Pisani terzo a Gorla Minore, Francesca Ciriesi prima ad Arezzo; Minori fragili. Confindustria Dispositivi Medici e Sport Senza Frontiere lanciano Steps 4 Future; Elezioni Figc, Abodi: Vorrei ci fosse cambio di sistema, non solo di presidenti. Al via la prima edizione del #Premio “ #Sinergie 4+2: sei passi verso il futuro”. Dopo il successo del Premio #storiedialternanza e #competenze” dedicato ai percorsi di alternanza, #Unioncamere e le #cameredicommercio, in collaborazione con il @MIsocialT x.com Al via la prima edizione del Passepartout San Marino Open - facebook.com facebook