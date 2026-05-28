Sul viale Marconi a Prato, si è svolta una gara di drifting con 56 piloti che hanno partecipato gratuitamente. Lo spettacolo ha attirato numerosi spettatori lungo la strada, dove sono stati allestiti punti per l’osservazione. La sfida finale tra i quattro piloti migliori si terrà in un circuito delimitato, con i partecipanti che si sfideranno in manovre di alta precisione e velocità.

? Domande chiave Dove si potrà osservare meglio lo spettacolo senza pagare il biglietto?. Come si svolgerà la sfida finale tra i quattro migliori piloti?. Quali sono gli orari esatti per vedere le categorie Pro e Street?. Perché questa tappa è fondamentale per il campionato che finirà a Imola?.? In Breve 56 piloti divisi tra categorie Street Open, Pro 2 e Pro. Sabato dalle 8:00 per tecnici e domenica dalle 9:00 per prove libere. Pubblico gratuito con visione privilegiata dall'argine del fiume Bisenzio. Evento organizzato da D-Race e Aci per il terzo anno consecutivo. Il prossimo fine settimana, il Car Park di viale Marconi a Prato ospiterà 56 piloti pronti a sfidarsi nella seconda tappa del campionato italiano drifting. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, il drifting conquista viale Marconi: 56 piloti in gara gratis

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