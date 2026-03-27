Da lunedì il via ai lavori sulla pista ciclabile di viale Marconi

A partire da lunedì 30 marzo, saranno avviati i lavori sulla pista ciclabile di viale Marconi per il rifacimento della pittura e della segnaletica orizzontale. I lavori prevedono il ripristino delle linee e delle indicazioni sulla carreggiata dedicata alle biciclette. L’intervento durerà alcuni giorni e interesserà l’intera tratta della pista lungo il viale.

Gli interventi saranno previsti fino a venerdì 3 aprile lungo il tratto compreso tra l’incrocio con via Beato Odorico e quello con via Cavallotti Cominceranno da lunedì 30 marzo gli interventi di rifacimento della pittura e della segnaletica orizzontale della pista ciclabile di vialeMarconi. I lavori, che interesseranno il tratto compreso tra l’incrocio con via Beato Odorico e quello con via Cavallotti, saranno completati entro una settimana, salvo maltempo. Le attività si protrarranno da lunedì 30 marzo fino a venerdì 3 aprile 2026. Interventi che si svolgeranno nella fascia oraria dalle 8alle 18. Nel consentire lo svolgimento del cantiere... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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