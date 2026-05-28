Prato | colpito da un proiettile mentre lavora nei campi Sarebbe stato sparato da un fucile da caccia
Un uomo di 48 anni è stato colpito da un proiettile mentre lavorava nei campi al confine tra Prato e Poggio a Caiano, vicino alla Bogaia. Secondo quanto ricostruito, il proiettile sarebbe stato sparato da un fucile da caccia. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle eventuali responsabilità. La vittima è stata colpita in modo accidentale e si trova in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.
Nonostante la ferita, l’uomo è rimasto cosciente e ha chiamato i soccorsi dopo essersi accorto del sangue. Sul posto è intervenuto il 118, che ha disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. Presenti anche carabinieri, polizia locale e ispettori dell’Asl per la sicurezza sul lavoro. Da quanto emerso, il proiettile sarebbe compatibile con un’arma da caccia. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile, valutando se si sia trattato di un incidente o di un colpo esploso senza che il tiratore si accorgesse della presenza dell’uomo, anche a causa dell’erba alta nella zona. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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