Morso da una vipera mentre lavora nei campi agricoltore 59enne ricoverato in ospedale a Termoli
Un uomo di 59 anni è stato morso da una vipera mentre lavorava nei campi. È stato trasportato in ospedale e ricoverato nel reparto di Rianimazione. Attualmente, si trova fuori pericolo.
Un agricoltore di 59 anni è stato morso da una vipera mentre lavorava nei campi. L'uomo è stato subito ricoverato nel reparto di Rianimazione all'ospedale di Termoli, ora sarebbe fuori pericolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morso da una vipera mentre lavora nei campi, corre in farmacia ma non vendono più il siero
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