Morso da una vipera mentre lavora nei campi agricoltore 59enne ricoverato in ospedale a Termoli

Un uomo di 59 anni è stato morso da una vipera mentre lavorava nei campi. È stato trasportato in ospedale e ricoverato nel reparto di Rianimazione. Attualmente, si trova fuori pericolo.

Un agricoltore di 59 anni è stato morso da una vipera mentre lavorava nei campi. L'uomo è stato subito ricoverato nel reparto di Rianimazione all'ospedale di Termoli, ora sarebbe fuori pericolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Morso da una vipera mentre lavora nei campi, corre in farmacia ma non vendono più il siero

Notizie e thread social correlati

Morso da una vipera in val Rosandra: 26enne a CattinaraUn giovane di 26 anni è stato morso da una vipera durante un'escursione nella valle Rosandra.

Malore mentre lavora nei campi a Tuscania, muore bracciante agricoloNella mattinata del 14 aprile, nelle campagne di Tuscania, un uomo di 50 anni, originario del Bangladesh, è deceduto a causa di un malore mentre...

Temi più discussi: Un cane viene morso da una vipera, interviene l'elicottero per salvare l'animale; Morso da una vipera in val Rosandra: 26enne a Cattinara; Val Rosandra: scalatore morso da una vipera durante un’arrampicata; Cane morso da una vipera a passo Manghen: per salvarlo viene inviato l’elicottero.

Morso da una vipera mentre lavora nei campi, corre in farmacia ma non vendono più il siero: agricoltore ricoverato in rianimazioneMontecilfone. Un agricoltore di 60 anni è stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi. L’uomo è stato colpito a un dito e, subito dopo l’incidente, ... ilmessaggero.it

Morso da una vipera, in rianimazione agricoltore60enne di Montecilfone è stato morso a un dito da una vipera mentre era in campagna. E' stato trasportato al San Timoteo di Termoli ... rainews.it