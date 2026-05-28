pratica sportiva e abbandono focus federcanottaggio su giovani e genitori

Una ricerca ha analizzato le abitudini sportive di giovani delle generazioni Alpha e Z e dei loro genitori. I dati mostrano che molti ragazzi smettono di praticare sport in età adolescenziale, mentre i genitori spesso interrompono l’attività sportiva dopo un certo periodo. La ricerca evidenzia anche le motivazioni di abbandono e le differenze tra le due generazioni. I risultati sono stati presentati dalla federazione di canottaggio.

Illustrati i risultati di una ricerca che ha coinvolto le generazioni Alpha e Z ROMA - Come i giovani e i loro genitori vivono la pratica sportiva e quali sono invece le ragioni che portano all'abbandono. All'Auditorium Casa dello Sport, a Roma nel Palazzo delle Federazioni di viale Tiziano, sono in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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