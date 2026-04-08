Il Polo Nautico Brundisium accelera | richiesta per 4 ettari investimento da 60 milioni

Un progetto da 60 milioni di euro riguarda lo sviluppo di un polo nautico nella zona portuale di Brindisi, dedicato alla produzione di yacht a vela, barche a motore e catamarani. La proposta prevede l’uso di circa quattro ettari di aree portuali e punta a creare circa 1500 posti di lavoro. La richiesta di autorizzazione è stata avanzata nel contesto delle attività di ampliamento e modernizzazione dell’area portuale.

BRIDISI - Un investimento complessivo da 60 milioni di euro per la produzione di yacht a vela, imbarcazioni a motore e catamerani, con un potenziale impatto occupazionale di circ 1500 posti di lavoro. Palazzo Nervegna è stato il teatro, questa mattina, della conferenza stampa del Polo Nautico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Puglia aerospaziale: Mesagne polo manutenzione turbine con investimento da 32 milioni. Riqualificazione area ex Ferrero.Mesagne, in provincia di Brindisi, diventerà la sede di un nuovo stabilimento di Aero Alliance, joint venture tra Baker Hughes e GE Vernova, con un... Polo fieristico, diciassette nuovi punti luce: investimento da 95mila euroIl vicesindaco Balboni: "Nella nostra idea di città la sicurezza e l'accessibilità degli spazi pubblici sono al primo posto" Nel polo fieristico di... Temi più discussi: Il Polo Nautico Brundisiumchiede la concessione di aree portuali per avviare un nuovo insediamento produttivo; Verso un nuovo insediamento produttivo: formalizzata la concessione di aree portuali; La Lega Navale Italiana e l’Associazione Culturale Liguria Design insieme nel ciclo di incontri Design 4 Future all’interno del Tigullio Design District; Energia, sicurezza e transizione, Ugo Patroni Griffi: Serve una visione europea e pragmatica. Il Polo Nautico Brundisium ha chiesto la concessione di aree portuali per avviare un nuovo insediamento produttivoDomani, mercoledì 8 aprile, alle ore 10.30, nella sala conferenze di Palazzo Nervegna, avrà luogo una conferenza stampa ... ilnautilus.it Un polo della nautica con tre cantieri di ultima generazioneUn nuovo polo della nautica a Brindisi. Tre cantieri pronti ad investire 50 milioni di euro per realizzare imbarcazioni di ultima generazione e fornire assistenza agli yacht tra le due sponde ... rainews.it Mercoledì 8 aprile, a Brindisi, si parlerà di un passaggio concreto per il futuro della nautica in città. Il Polo Nautico “Brundisium” ha avviato la richiesta di aree portuali per realizzare un nuovo insediamento produttivo. Un progetto che non riguarda solo il mare, - facebook.com facebook