Un investimento di 21,5 milioni di euro per ridare vita al patrimonio culturale pubblico: è aperto in Lombardia il bando " Progetti integrati della cultura 2026-2029 ", promosso da Regione in collaborazione con Fondazione Cariplo. La misura, presentata a Palazzo Lombardia dall’assessore alla Cultura Francesca Caruso, sostiene interventi di restauro, recupero e rifunzionalizzazione di immobili pubblici a destinazione culturale. L’obiettivo è ampliare l’offerta, migliorare l’accessibilità e rafforzare il ruolo della cultura come leva di sviluppo sociale ed economico dei territori. Sono finanziabili i progetti presentati da enti pubblici lombardi che integrano attività di valorizzazione e servizi culturali sostenibili nel medio lungo periodo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via al bando progetti integrati per la cultura. Un investimento da 21,5 milioni di euro

Milano - Beni culturali, al via il bando da 21,5 milioni

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